Появилось видео, как британские истребители сопроводили российские Ту-142

Полёт двух экипажей дальних противолодочных самолётов Ту-142 Северного флота над водами Северного Ледовитого и Атлантического океанов был снят на видео. На кадры, предоставленные Лайфу пресс-службой Минобороны РФ, попали моменты отработки дозаправки в воздухе от самолёта-танкера Ил-78 дальней авиации ВКС России. Также можно увидеть сопровождавшие наши самолёты в ближней и средней зоне МиГ-31 отдельного смешанного авиаполка Северного флота. А в конце ролика на кадрах запечатлено сопровождение Ту-142 самолётами ВВС НАТО.

— Экипажи Ту-142 Северного флота успешно провели тренировку по решению задач в дальней морской зоне. Их полёты были выполнены в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства. Воздушный маршрут проходил над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана, — сообщили представители военного ведомства.

Маршрут был протяжённостью десять тысяч километров. После выполнения поставленных задач лётчики успешно выполнили посадку на одном из аэродромов объединения ВВС и ПВО Северного флота.

Как сообщал Лайф, представители британских вооружённых сил объяснили подъём в воздух военной авиации тем, что российские самолёты оказались "в зоне интересов Великобритании".