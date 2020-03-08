Отец забыл в ружье патрон. Лайф выяснил подробности убийства подростка в Петербурге

Трагическая гибель 15-летнего Влада в Колпине обрастает новыми деталями. Источник сообщил Лайфу, что отец подозреваемого в убийстве школьника забыл разрядить ружьё после охоты.

По его словам, пятеро ребят отмечали в квартире судьи Виталия Саяпина на улице Ижорского Батальона день рождения. Сын хозяина Артём решил похвастаться друзьям и достал охотничьи ружья отца ИЖ-18 и ИЖ-81. Подросток в шутку направил ствол в сторону лучшего друга Влада и прозвучал выстрел. После гибели приятеля Артём в шоковом состоянии пытался спрятать тело, а затем сбежал. Полицию вызвал отец одного из ребят.

Во время допроса судья Виталий Саяпин вспомнил, что оставил после охоты патрон в патроннике.

Ранее сегодня стало известно, что 14-летний Артём был задержан в городе Пушкине и доставлен в ОМВД РФ по Пушкинскому району Санкт-Петербурга.

Авторы