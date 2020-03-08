В Бишкеке напали на митингующих феминисток, а потом их же и задержали — видео

По словам женщин, милиция в момент нападения бездействовала. Но потом стала задерживать не нападавших, а самих участниц митинга. Около полусотни человек погрузили в автобусы и увезли в отделение милиции. Горожане устроили акцию уже перед ним с требованием отпустить активисток, что вскоре и сделали. Полиция объяснила свои действия тем, что акция была не согласована, проходила в ненадлежащем месте — у памятника павшим в Великую Отечественную.