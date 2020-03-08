В Бишкеке напали на митингующих феминисток, а потом их же и задержали — видео

В Бишкеке феминистки попытались сегодня, 8 Марта, организовать шествие за права женщин. Группа неизвестных в масках напала на участниц акции с кулаками.
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По словам женщин, милиция в момент нападения бездействовала. Но потом стала задерживать не нападавших, а самих участниц митинга. Около полусотни человек погрузили в автобусы и увезли в отделение милиции. Горожане устроили акцию уже перед ним с требованием отпустить активисток, что вскоре и сделали. Полиция объяснила свои действия тем, что акция была не согласована, проходила в ненадлежащем месте — у памятника павшим в Великую Отечественную.
Феминистки уже проводили подобный марш год назад. Тогда обошлось без ЧП. Но сейчас из-за вспышки коронавируса и беспорядков в кыргызстанской столице действует запрет на любые митинги вплоть до 1 июля.
Ранее Лайф сообщал, что феминистки выступили против 8 Марта как праздника "женщин-цветочков".