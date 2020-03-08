Астроном рассказал, на что может повлиять грядущее суперлуние

Жители России в ночь на 10 марта смогут наблюдать самое яркое в году суперлуние — зрелищное явление, при котором полнолуние или новолуние совпадает с наиболее близким расстоянием от естественного спутника до Земли. Однако это событие несёт некоторые опасности, уверен вице-президент астрономо-геодезического объединения России Сергей Смирнов.

9 марта в 20:48 ожидается полнолуние, 10 марта в 9:28 Луна максимально близко подойдёт к нашей планете. По словам астронома, расстояние от центра Земли до центра её спутника сократится до 357 127 километров. Смирнов предупредил, что женщины особо чувствительны к таким явлениям. У них могут наблюдаться перепады настроения и работоспособности.

— Многочисленные физиологические показатели — температура тела, давление, эмоциональное состояние — реагируют. А также процессы планеты Земля — тектонические, вулканические, землетрясения, — объяснил учёный "Звезде".

Смирнов утверждает, что в этот период даже биржевые курсы могут переживать скачки.

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