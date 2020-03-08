Додон прервал поездку в Москву из-за первого случая заражения коронавирусом в Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что прерывает свой рабочий визит в Москву после сообщения о первом случае заболевания коронавирусом в его стране. Он сообщил, что возвращается домой, чтобы полноценно включиться в работу властей по преодолению возникших трудностей.

— Вчера был зарегистрирован первый в Молдове случай — речь идёт о женщине, которая прилетела из Италии уже больной, в тяжёлом состоянии. Наши власти срочно вмешались в ситуацию, госпитализировали пациентку в заранее подготовленную палату, незамедлительно выявили всех пассажиров, летевших в Кишинёв тем же рейсом, и поместили их на домашний карантин под строгий медицинский контроль, — сообщил он на своей странице в "Фейсбуке".

Додон призывал всех граждан приложить совместные усилия для преодоления кризиса, вызванного коронавирусом. Также он обратился к зарубежным диаспорам с просьбой, прежде чем возвращаться на родину, убедиться, что они не являются носителями опасного вируса.

— Я убеждён, что мы преодолеем этот вызов, но нам удастся сделать это с меньшими потерями, если каждый будет действовать осознанно и ответственно, — добавил лидер страны.

Отметим, что в России, несмотря на её размеры, в общем менее 20 случаев заражения коронавирусом. В соседнем Китае, откуда и начала расходиться новая зараза, их больше 80 тысяч, но большинство уже выздоровели. Также много заболевших в Италии, Иране, Южной Корее.