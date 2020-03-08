Вамлюбимые. Девушкам и женщинам по всей России сегодня раздают тюльпаны

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Представительниц прекрасного пола по всей стране одаривают цветами в честь Международного женского дня волонтёры всероссийской акции #вамлюбимые. К флешмобу присоединились добровольцы из разных уголков мира.

Согласно счётчику на сайте makehersmile.world, куда попадают самые искренние поздравления, повод для улыбки получили почти 77 миллионов женщин. Среди них жительницы Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Псковской, Брянской, Смоленской областей и т.д.

"Подстерегают" девушек приятности в самых неожиданных местах — на улицах, рынках, в парках, магазинах и торговых центрах. Пока весенние цветы никого из представительниц прекрасного пола равнодушными не оставили.

К слову, в Москве масштабные гуляния в честь праздника только начинаются. В течение трёх дней в центре столицы будут работать 14 площадок, где гостей ждут интерактивные спектакли, творческие и кулинарные мастер-классы, большой выбор необычных подарков и угощения.

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