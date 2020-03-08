"Молодёжка ОНФ" по всей стране поздравила женщин, которые 8 Марта вышли на работу

С 6 по 9 марта участники региональных команд "Молодёжки ОНФ" в честь Международного женского дня в 85 регионах страны проводят всероссийскую акцию "Ты прекрасна!".
Цветы, открытки и сладости дарят молодым мамам, которые в праздничные дни выписываются из роддома. Также поздравительные площадки организовали даже в метро и на вокзалах. Виновниц торжества угощают чаем с десертом и дарят тюльпаны. В рамках акции молодые люди поздравляют и тех женщин, которые в праздничные дни находятся на рабочем месте: персонал перинатальных центров, работниц котельных и других предприятий.
В социальных сетях "Молодёжка ОНФ" проводит праздничный флешмоб с хештегом #ДляТебя. Все желающие могут разместить посты с тёплыми весенними пожеланиями.
А ранее активисты "Молодёжки ОНФ" поздравили с 8 Марта сотрудниц детсада в Тулуне.