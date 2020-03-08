"Молодёжка ОНФ" по всей стране поздравила женщин, которые 8 Марта вышли на работу

Цветы, открытки и сладости дарят молодым мамам, которые в праздничные дни выписываются из роддома. Также поздравительные площадки организовали даже в метро и на вокзалах. Виновниц торжества угощают чаем с десертом и дарят тюльпаны. В рамках акции молодые люди поздравляют и тех женщин, которые в праздничные дни находятся на рабочем месте: персонал перинатальных центров, работниц котельных и других предприятий.