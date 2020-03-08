Зеленский — о переговорах с Путиным: "Жёстко и тяжело"

Переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным были "жёсткими и тяжёлыми", признался украинский лидер Владимир Зеленский в интервью изданию The Guardian. При этом он подчеркнул, что определённые результаты всё же были достигнуты.

— Знаете, говорят: идёт как по маслу? Но здесь "масла" вообще нет. Всё идёт жёстко, тяжело, с серьёзными шероховатостями. Но оно движется вперёд, — приводит его слова пресс-служба президента Украины.

Зеленский отметил, что, несмотря на всю сложность переговоров, Киеву всё же удалось добиться проведения встреч в "нормандском формате", а также осуществить с Москвой обмен пленными, освободив 111 человек. Кроме того, украинский лидер признался, что хотел бы стать свидетелем того, как Россия и Украина станут партнёрами.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сравнил свою страну с дырявым судном, а своё президентство — с попытками эти дыры заткнуть.