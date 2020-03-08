"Волонтёры Победы" поздравили женщин-ветеранов по всей России с 8 Марта

Активисты всероссийского движения "Волонтёры Победы" поздравили женщин — ветеранов Великой Отечественной войны с 8 Марта. Добровольцы посетили россиянок и вручили им цветы и послания, поступившие со всей страны и из-за рубежа в рамках акции "Письмо Победы".

Более 200 писем с поздравлениями пришло ветерану Агриппине Алексеевне Янович из Чувашии. Послания поступили из Еврейской автономной области, Новосибирска, Тверской и Омской областей, Чувашии и даже Египта, Алжира, Туниса. Вместе со своей дивизией она освобождала Белоруссию и воевала в Германии, по окончании войны была награждена медалью "За боевые заслуги" и "За взятие Кёнигсберга".

Волонтёры также поздравили с Международным женским днем 95-летнюю Анастасию Сергеевну Халикову из Читы. Ветеран удостоена медалей "За победу над Германией", "За победу над Японией", орденом Отечественной войны II степени.

Липецкие школьники 8 Марта порадовали участницу Великой Отечественной войны Мезину Марию Никитичну и её дочь Валентину Алексеевну. Дети прочли им стихи, а также передали письма с поздравлениями в рамках акции "Письмо Победы".

В Воскресенске "Волонтёры Победы" навестили участниц Великой Отечественной войны Анну Ивановну Лариошкину и Нину Васильевну Лебедеву. Ребята поздравили ветеранов с праздником и подарили цветы.

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