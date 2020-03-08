НовостиРасследованияWowДичьСтатьиСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Синоптики сообщили о наступлении "лета" на юге России

Жители Краснодарского края и Ростовской области смогут наслаждаться аномально тёплой погодой до пяти дней.

287

В двух регионах Южного федерального округа на несколько дней пришло лето. По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, там столбики термометров поднялись до отметки плюс 21 градус.

Невероятная, просто летняя температура сейчас в ЮФО: Краснодарский край, Ростовская область. В течение ближайших дней там 19–21 градус. Температура воды только подводит, — рассказал он ТАСС.

Согласно прогнозу, аномальная жара задержится в Краснодарском крае и Ростовской области примерно на три-пять дней.

Синоптики предупредили об аномально тёплой погоде в Москве на следующей неделе

Выбор редакции

Новости СМИ2
Loading...
закрыть