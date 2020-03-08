Синоптики сообщили о наступлении "лета" на юге России

В двух регионах Южного федерального округа на несколько дней пришло лето. По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, там столбики термометров поднялись до отметки плюс 21 градус.

— Невероятная, просто летняя температура сейчас в ЮФО: Краснодарский край, Ростовская область. В течение ближайших дней там 19–21 градус. Температура воды только подводит, — рассказал он ТАСС.

Согласно прогнозу, аномальная жара задержится в Краснодарском крае и Ростовской области примерно на три-пять дней.

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