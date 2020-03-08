Эрдоган назвал лицемерием празднование 8 Марта

Празднование 8 Марта миром, который погряз в грехах, является лицемерием. С таким заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время конференции на тему "Женщины — героини Турции".

Эрдоган поздравил женщин своей страны и всего мира с праздником и напомнил, что большая часть из около миллиона погибших в Сирии — дети и представительницы слабого пола. По его словам, никто не обращает на этот факт внимание.

— Сто тысяч беженцев, прибывших к границе с Европой, подвергаются избиению, в них стреляют, перед ними воздвигают заборы и колючие проволоки, и мы не слышали, чтобы кто-то возмущался этими фактами. Празднование 8 Марта миром, совесть которого погрязла в грехах и преступлениях против человечества, является в полном смысле этого слова лицемерием, — приводит его слова турецкий телеканал ТРТ.

А накануне стало известно, что Эрдоган запретил беженцам переправляться в ЕС через Эгейское море.