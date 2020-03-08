Золотов рассказал о вооружении Росгвардии, превосходящем мировые аналоги

Вооружение и техника, поступающая на баланс Росгвардии, ни в чём не уступает мировым аналогам. Об этом рассказал директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов. По его словам, некоторые образцы даже во многом превосходят аналогичную продукцию других стран.

— Это бронированные автомобили "Патруль", специальные бронированные машины ВПК, многоцелевые вездеходы "Чаборз М-3" высокой проходимости. Наши главные требования к вооружению, военной и специальной технике — это надёжность в эксплуатации, защищённость, удобство для личного состава и соответствие тем задачам, которые возложены на войска национальной гвардии, — рассказал глава Росгвардии в интервью "Российской газете".

Он также сказал, что при выборе вооружения предпочтение всегда отдаётся российским производителям. Золотов добавил, что весь арсенал войск национальной гвардии постоянно модернизируется и обновляется.

Ранее Лайф писал, что в Росгвардии предложили не выдавать лицензию на оружие тем, кто был оштрафован за езду в состоянии алкогольного опьянения.