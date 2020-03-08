НовостиРасследованияWowДичьСтатьиСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Золотов рассказал о вооружении Росгвардии, превосходящем мировые аналоги

Арсенал войск национальной гвардии постоянно обновляется.

123
Post cover

Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Вооружение и техника, поступающая на баланс Росгвардии, ни в чём не уступает мировым аналогам. Об этом рассказал директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов. По его словам, некоторые образцы даже во многом превосходят аналогичную продукцию других стран.

Это бронированные автомобили "Патруль", специальные бронированные машины ВПК, многоцелевые вездеходы "Чаборз М-3" высокой проходимости. Наши главные требования к вооружению, военной и специальной технике это надёжность в эксплуатации, защищённость, удобство для личного состава и соответствие тем задачам, которые возложены на войска национальной гвардии,рассказал глава Росгвардии в интервью "Российской газете".

Он также сказал, что при выборе вооружения предпочтение всегда отдаётся российским производителям. Золотов добавил, что весь арсенал войск национальной гвардии постоянно модернизируется и обновляется.

Ранее Лайф писал, что в Росгвардии предложили не выдавать лицензию на оружие тем, кто был оштрафован за езду в состоянии алкогольного опьянения.

Выбор редакции

Новости СМИ2
Loading...
закрыть