"Суровые будни" из-за коронавируса. Россиянка пожаловалась на жизнь после эвакуации из Китая

Россиянка Виктория Маковцева пожаловалась на "суровую" жизнь в Тюмени после эвакуации из рассадника нового коронавируса — города Ухань. Уроженка Благовещенска около года жила и работала в Китае.

Виктория состояла в труппе шоу-балета и выступала на сцене. Россиянку с яркой внешностью часто приглашали в качестве модели на различные мероприятия.

Девушка была счастлива. Она выставляла в соцсетях фото в красивых нарядах и делилась с подписчиками, что даже не думает о возвращении на родину.

Однако смертельно опасный коронавирус всё изменил. Танцовщица посчитала спасением эвакуацию из заражённой Ухани в Тюменскую область. После двухнедельного карантина в санатории под Тюменью Виктория решила остаться на Урале. Но новая жизнь оказалась для неё слишком сложна.

— Всё очень непросто. После эвакуации у меня много чего произошло. Устроиться туда, куда хотела, не получилось, суровые российские будни. Я по-прежнему в Тюмени, устроилась на работу. Не по профессии. Сложно привыкать, но я очень стараюсь, — призналась девушка в "Инстаграме".

Россиянка говорит, что испытывает эмоциональное голодание, ведь в городе у неё нет ни друзей, ни близких. Виктория посетовала, что не знает, куда идти и чем заняться. Единственное её спасение – это новая работа, которая избавляет от дурных мыслей. Девушка надеется, что "счастье не за горами" и временные трудности скоро пройдут.

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