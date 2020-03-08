Москвичам рассказали, как можно пожаловаться на грязные машины такси и каршеринга

Жители столицы смогут сообщать о ненадлежащем состоянии автомобиля такси или каршеринга через горячую линию ГУП "Мосгортранс". Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента транспорта.

— Жалобу примут по телефону горячей линии ГУП "Мосгортранс". Фотографию машины можно передать через мобильные приложения операторов каршеринга. Для такси — через приложение "Помощник Москвы", в разделе "Обращение" выбрать тему "Проблемы в такси" и заполнить форму, описав претензии, а также прикрепить не более трёх фото, — рассказали в Департаменте транспорта.

Там добавили, что проверка подразумевает несколько этапов. Сначала устанавливается владелец автомобиля. Затем данные передаются агрегатору, к которому подключён водитель, с требованием приостановить его деятельность для проверки. В случае устранения всех недостатков таксиста снова подключат к системе заказов.

Ранее Лайф сообщал, что в общественном транспорте Москвы усилили меры санитарной безопасности. В поездах метро стали чаще менять воздушные фильтры, а изнутри весь транспорт обрабатывают ультрафиолетовыми лампами.