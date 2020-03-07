В общественном транспорте Москвы усилили меры санбезопасности

В частности, речь идёт об усиленной влажной уборке и дезинфекции вагонов метро и салонов автобусов. В подземных составах стали чаще менять воздушные фильтры, изнутри весь транспорт обрабатывают ультрафиолетовыми лампами. Также сообщается, что всех сотрудников московского общественного транспорта обеспечили антисептиками для рук.

Напомним, в России за последние сутки выявлено пять случаев заражения коронавирусом. Трое жителей Липецкой области и один петербуржец недавно посещали Италию, где инфекция активно распространяется. А последней диагноз CoViD-2019 поставили жительнице Подмосковья, которая недавно вернулась из Цюриха. Однако её данные пока отправлены на подтверждение в вирусную лабораторию в Новосибирске. Ранее один из заражённых в Москве выздоровел и был выписан из больницы.