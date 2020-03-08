НовостиРасследованияWowДичьСтатьиСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Число жертв обрушения "коронавирусной" гостиницы в Китае увеличилось до десяти

Спасатели продолжают разбор завалов, судьба 23 человек остаётся неизвестной.

168

В результате крушения гостиницы в китайской провинции Фуцзянь, по последним данным, погибло не менее десяти человек. Из-под завалов уже достали 38 выживших с травмами различной степени тяжести, однако 23 человека всё ещё числятся пропавшими без вести.

На разборе завалов работает около 150 сотрудников различных экстренных служб и спецтехника, сообщает портал CGTN.

Как сообщал Лайф, на карантине в гостинице в момент обрушения находилось более сотни человек. Туда свозили тех граждан, у кого был тесный контакт с заражёнными коронавирусом нового типа. Врачи не наблюдали ни у кого симптомов заболевания, однако в целях общей безопасности они должны были пребывать некоторое время в изоляции.

Выбор редакции

Новости СМИ2
Loading...
закрыть