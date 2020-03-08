Число жертв обрушения "коронавирусной" гостиницы в Китае увеличилось до десяти

Security cam recorded the moment of hotel collapsing in SE China's Fujian on Sat night, trapping around 70 people under the debris. So far 40 people have been rescued. pic.twitter.com/QHbmPdRkOJ— People's Daily, China (@PDChina) March 7, 2020
В результате крушения гостиницы в китайской провинции Фуцзянь, по последним данным, погибло не менее десяти человек. Из-под завалов уже достали 38 выживших с травмами различной степени тяжести, однако 23 человека всё ещё числятся пропавшими без вести.
На разборе завалов работает около 150 сотрудников различных экстренных служб и спецтехника, сообщает портал CGTN.
Как сообщал Лайф, на карантине в гостинице в момент обрушения находилось более сотни человек. Туда свозили тех граждан, у кого был тесный контакт с заражёнными коронавирусом нового типа. Врачи не наблюдали ни у кого симптомов заболевания, однако в целях общей безопасности они должны были пребывать некоторое время в изоляции.