Число жертв обрушения "коронавирусной" гостиницы в Китае увеличилось до десяти

В результате крушения гостиницы в китайской провинции Фуцзянь, по последним данным, погибло не менее десяти человек. Из-под завалов уже достали 38 выживших с травмами различной степени тяжести, однако 23 человека всё ещё числятся пропавшими без вести.

Как сообщал Лайф, на карантине в гостинице в момент обрушения находилось более сотни человек. Туда свозили тех граждан, у кого был тесный контакт с заражёнными коронавирусом нового типа. Врачи не наблюдали ни у кого симптомов заболевания, однако в целях общей безопасности они должны были пребывать некоторое время в изоляции.