Климкин — о возможном визите западных лидеров в Москву: Это будет катастрофа

Перед визитом в Москву на День Победы западные лидеры должны посетить Киев. Такое заявление сделал бывший глава украинского МИД Павел Климкин. Он боится, что политики будут обсуждать Украину и даже могут прийти к определённым договорённостям.

— Они могут разыграть комбинацию и попробовать за счёт Трампа или Макрона совместно надеть нам на голову какой-то вариант, который нам по определению не подходит. Угрозы я вижу в этом абсолютно реальные, — цитирует экс-дипломата портал "Обозреватель".

Он считает, что организовать визит политических лидеров США, Франции и Великобритании в страну 8 мая вполне реально, однако если этого не сделать, то произойдёт "катастрофа".

— Украинская дипломатия должна всё сделать, чтобы их затащить. <...> Если они просто заедут в Москву, это будет катастрофа. Если они заедут в Киев, это будет тоже катастрофа, но меньшая, — поделился переживаниями Климкин.

На сегодняшний день приглашения на 9 Мая в Москву уже направлены президенту США Дональду Трампу, французскому лидеру Эмманюэлю Макрону, канцлеру Германии Ангеле Меркель, премьеру Японии Синдзо Абэ, председателю КНР Си Цзиньпину и лидерам других стран. Президент Чехии Милош Земан заявил, что, вероятнее всего, примет участие в памятных мероприятиях в столице России. Тем временем на Украине заявили об отказе праздновать День Победы.