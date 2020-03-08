Фигурист Жиганшин удивился новостям о своём исчезновении

Жиганшин до 2014-го выступал в танцах на льду в паре с Викторией Синициной, с 2014 по 2017 год — с Еленой Ильиных. В дуэте с Ильиных стал чемпионом России в 2015 году, а также серебряным призёром российского этапа Гран-при сезона 2014/15 и серебряным призёром командного чемпионата мира 2015 года. В 2017-м завершил карьеру и стал тренером.