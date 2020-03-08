Фигурист Жиганшин удивился новостям о своём исчезновении

Российский фигурист Руслан Жиганшин опроверг информацию о своём исчезновении. СМИ утверждали, что 27-летний спортсмен пропал 6 марта, а его мать уже обратилась в полицию.
— Желтуха это всё. Не понимаю, откуда такая информация прошла, — цитирует чемпиона России "Вечерняя Москва".
Жиганшин до 2014-го выступал в танцах на льду в паре с Викторией Синициной, с 2014 по 2017 год — с Еленой Ильиных. В дуэте с Ильиных стал чемпионом России в 2015 году, а также серебряным призёром российского этапа Гран-при сезона 2014/15 и серебряным призёром командного чемпионата мира 2015 года. В 2017-м завершил карьеру и стал тренером.
В Японии исчез украинский спортсмен, который пошёл покорять Фудзияму
Алёна Темирчиева