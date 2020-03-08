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Гильерме отбил пенальти ногой в стиле Акинфеева

Вратарь сборной России повторил действие Игоря Акинфеева в матче против Испании на ЧМ-2018.

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Столичный "Локомотив" победил дома грозненский "Ахмат" в Черкизове благодаря голу Эдера.

За несколько минут до концовки матча судья назначил пенальти в ворота "Локо", с которым без проблем справился игрок сборной России Маринато Гильерме. Он отбил 11-метровый ногой.

Теперь команда Юрия Сёмина, который пропустил эту игру из-за дисквалификации, занимает второе место с 38 очками. У грозненцев всего 20 очков и предпоследняя строчка в турнирной таблице.

"Тинькофф РПЛ". 21-й тур

"Локомотив" — "Ахмат" — 1:0

Голы: Эдер (32', 1:0)

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