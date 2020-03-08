Гильерме отбил пенальти ногой в стиле Акинфеева

За несколько минут до концовки матча судья назначил пенальти в ворота "Локо", с которым без проблем справился игрок сборной России Маринато Гильерме. Он отбил 11-метровый ногой.

Теперь команда Юрия Сёмина, который пропустил эту игру из-за дисквалификации, занимает второе место с 38 очками. У грозненцев всего 20 очков и предпоследняя строчка в турнирной таблице.