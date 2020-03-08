Одетые в платья мужчины устроили массовую драку с охранниками торгового центра в Сочи — видео

В одном из торговых центров города Сочи произошла необычная массовая драка с участием мужчин в платьях и на каблуках. Видео инцидента опубликовано в сообществе "ЧП В Сочи" в соцсети "ВКонтакте".

Группа молодых людей попыталась украсть товары из супермаркета, однако сделать им это помешала охрана магазина. В ответ ребята напали на тех, кто пытался их задержать.

На кадрах видно, что усмирить нападавших удалось только с помощью подкрепления.

Ранее Лайф сообщал о массовой драке на турнире MMA в Черкесске.