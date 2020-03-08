"Настроение — праздник". Вера Брежнева выпила из туфли в честь 8 Марта

Бывшая участница группы "ВИА Гра" певица Вера Брежнева порадовала своих подписчиков в "Инстаграме" праздничным фото в честь 8 Марта.

На снимке артистка сидит на столе, скрестив ноги. На ней белая рубашка с галстуком, чёрные брюки и туфли. Фото выполнено в чёрно-белом цвете. Брежнева держит туфлю и что-то пьёт из неё.

— Настроение — праздник! Всех вас обнимаю, мои прекрасные! И празднуем сегодня за всех в Майами на концерте, — гласит подпись под фотографией.

Ранее Лайф сообщал, что Семён Слепаков записал шуточную песню-инструкцию для девушек к 8 Марта со словами "Поздравь меня, мразь!"