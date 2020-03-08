В США один человек погиб и 18 ранены в результате перестрелки между байкерами

В американском Кливленде произошла перестрелка между представителями нескольких байк-клубов, в результате один человек погиб и 18 получили ранения, сообщает издание cleveland.com.

Инцидент произошёл поздним вечером в субботу. Байкеры вступили в конфликт в одном из частных клубов, часть участников ссоры вышла на улицу и вернулась с оружием, началась стрельба, оппоненты ответили тем же.

One Dead, Over A Dozen Hurt In Shootout At Cleveland Motorcycle Club Party https://t.co/0v2JsQSgPZ pic.twitter.com/aswf7uvXSM — 590 KQNT (@590KQNT) March 8, 2020

48-летний мужчина скончался до приезда медиков, 18 человек были доставлены в больницу. Полиция выясняет все обстоятельства инцидента и точное количество участников перестрелки. На странице клуба Lyfers Clubhouse в "Фейсбуке" появилось предупреждение о том, что любое оружие в этом заведении запрещено.

Ранее в петербургском баре произошла драка со стрельбой и поножовщиной.