Матвиенко назвала кощунством и беспамятством попытки исказить историю Второй мировой войны

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала политиков некоторых стран за попытки искажения истории и принижения роли Советского Союза в победе над фашизмом во Второй мировой войне.

— Вызывает глубочайшее сожаление, что политики некоторых стран пытаются переписать историю, оправдать пособников фашистов и чуть ли не обвинить Советский Союз в развязывании войны. Это такое беспамятство, это такое кощунство, — сказала Матвиенко в эфире телеканала "Беларусь 1".

По её мнению, делается это для того, чтобы выбить духовные корни и память у России и Белоруссии.

— Белоруссия, Россия, другие народы Советского Союза принесли на алтарь победы миллионы жертв. Как можно об этом забыть? Как можно позволить себе это беспамятство? — задалась вопросом спикер.

Матвиенко также высказала мнение, что сейчас ситуация в мире непростая, а "неонацисты, разного рода радикалы поднимают головы. Это один из современных вызовов для мирового сообщества", отметила она.

Если же начать забывать о жертвах и героизме солдат Красной армии, то страна может столкнуться с новой и очень серьёзной угрозой, считает председатель Совфеда.

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