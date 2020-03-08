Роналду дал пять невидимым фанатам перед матчем с "Интером" — видео

Cristiano Ronaldo is really embracing the fact that fans in Italy have been banned from attending matches... 😂😂🤣 pic.twitter.com/TKa4dOyvXb — Footy Humour (@FootyHumour) March 8, 2020

Нападающий туринского футбольного клуба "Ювентус" Криштиану Роналду с иронией отнёсся к обстоятельствам, при которых проходила встреча 26-го тура чемпионата Италии с "Интером".

Напомним, из-за вспышки коронавируса в стране игры национального первенства проходят без зрителей.

Португалец, для которого эта встреча стала тысячной в карьере, в подтрибунном помещении поприветствовал невидимых фанатов и дал им пять. Футболист при этом улыбался.

"Ювентус" одержал победу со счетом 2:0, а Роналду отдал в этой встрече голевую передачу. Благодаря успеху туринцы набрали 63 очка и вернулись на лидирующую позицию, превзойдя "Лацио" (62 балла). Миланцы занимают третью строчку, имея в активе 54 очка.

Ранее Лайф публиковал видео, где футболист из чемпионата Турции съел записку, полученную от тренера.