Молодой уфимец угнал автомобиль из-за нехватки средств на проезд

Полицейские Уфы задержали 21-летнего жителя города, угнавшего автомобиль ВАЗ-21213 "Нива".

Молодой человек сознался в содеянном и рассказал, что машину он угнал из-за недостатка денег на проезд до дома. Об этом сообщается на сайте местного Управления МВД РФ.

Злоумышленник вскрыл припаркованную "ниву", замкнул зажигание и доехал до родной деревни Черниковки. После этого он продал машину своему знакомому. Сумма сделки составила шесть тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов нашли автоугонщика и задержали его. На молодого человека заведено уголовное дело по ст. 158 УК РФ "Кража". Отмечается, что ранее он уже был судим.

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