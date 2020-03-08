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Автобус с молодёжной командой по боксу разбился в Мексике, есть погибшие

Водитель потерял управление, и автобус съехал с дороги.

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Фото © Twitter / LARSA Comunicaciones

Автобус, перевозивший молодёжную команду по боксу, попал в ДТП на севере Мексики. Шесть человек погибли, 25 получили травмы.

Инцидент произошёл на трассе в штате Сонора, сообщает телеканал Televisa.

Отмечается, что пострадавших доставили в больницы Эрмосильо, дополнительных сведений об их состоянии нет. Боксёры возвращались с соревнований в городе Сьюдад-Обрегон.

Полиция начала расследование случившегося. Предоставлена и предварительная версия: водитель автобуса не справился с управлением, после чего транспортное средство съехало с дороги и перевернулось.

Ранее в Мексике перевернулись два вагона с токсичными веществами.

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