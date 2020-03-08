Автобус с молодёжной командой по боксу разбился в Мексике, есть погибшие

Автобус, перевозивший молодёжную команду по боксу, попал в ДТП на севере Мексики. Шесть человек погибли, 25 получили травмы.

Инцидент произошёл на трассе в штате Сонора, сообщает телеканал Televisa.

¡LUTO EN EL BOX! 😔🥊



Jonathan Oros fallece junto a 6 de sus pupilos tras volcarse el autobús donde viajaban.



En el camión sufrió un fatal accidente, dejando 6 muertos y 23 heridos.



Los hechos ocurrieron en Ciudad Obregón, Sonora, México.



Descansen en paz. 😔🙏 pic.twitter.com/Icv7wgzlX2 — RN Deportes (@RNDeportes1) March 8, 2020

Отмечается, что пострадавших доставили в больницы Эрмосильо, дополнительных сведений об их состоянии нет. Боксёры возвращались с соревнований в городе Сьюдад-Обрегон.

Полиция начала расследование случившегося. Предоставлена и предварительная версия: водитель автобуса не справился с управлением, после чего транспортное средство съехало с дороги и перевернулось.

Ранее в Мексике перевернулись два вагона с токсичными веществами.