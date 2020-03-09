Дональд Трамп — младший заявил, что не будет баллотироваться в президенты США

Дональд Трамп — младший, сын нынешнего президента США, не намерен баллотироваться в президенты на выборах 2024 гола, об этом он рассказал в интервью Axios.

— Послушайте, я не собираюсь баллотироваться на пост президента в 2024 году. Моя единственная цель — сделать так, чтобы моего отца переизбрали, — отметил он.

Сын Трампа также добавил, что отец посоветовал ему "быть поспокойнее" в "Твиттере".

Согласно недавно проведённому опросу, 29% сторонников Республиканской партии хотели бы видеть Дональда Трампа — младшего на посту президента США, а ещё 16% хотели бы видеть во главе государства дочь нынешнего лидера Иванку. Тем не менее больше всего голосов поддержки набрал вице-президент Майк Пенс (40%), 26% предлагают кандидатуру бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли, а ещё 13% за госсекретаря Майка Помпео.

Ранее СМИ сообщали, что разведка США предупредила о "вмешательстве России" в выборы. В Кремле, в свою очередь, такие заявления сочли параноидальными и отметили, что по мере приближения к выборам их будет всё больше. Сам Трамп назвал сторонников этой теории сумасшедшими бездельниками.