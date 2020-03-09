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Два человека погибли в результате авиакатастрофы в Колумбии

Спасатели выясняют точное количество лиц, присутствовавших на борту.

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Фото © Lafm.com.co

В центральной части Колумбии произошла авиакатастрофа, жертвами которой стали как минимум два человека.

Об этом сообщил директор по гражданской обороне департамента Толима майор Луис Фернандо Велес, слова которого передаёт радиостанция La FM.

Он отметил, что на месте трагедии работают спасатели, которые пытаются выяснить, если ли ещё выжившие или эти двое пассажиров были единственными на борту.

Уточняется, что власти уже ведут расследование причин инцидента и выясняют маршрут разбившегося судна.

Ранее Лайф сообщал об аварии в Мексике, где перевернулся автобус с молодёжной командой по боксу. В результате катастрофы погибло по меньшей мере шесть человек.

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