В Москве 9 марта объявлен жёлтый уровень погодной опасности из-за тумана

Гидрометцентр России сообщил о жёлтом уровне погодной опасности в Москве и Подмосковье 9 марта из-за пришедшего тумана. Отмечается, что он сохранится до 11 утра.

— Погода потенциально опасна. Ночью и утром в отдельных районах туман. Период предупреждения в Москве и Московской области до 11:00 9 марта, — сказано в сообщении.

В начале недели в столице будет стоять тёплая погода. Во вторник, 10 марта, местами пройдут небольшие осадки. Днём воздух прогреется до 5–10 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до 0–5 градусов.

Ранее Лайф сообщал о том, что в марте в Москве температура будет приблизительно на два-четыре градуса выше нормы. Летом столицу ждут хорошие условия, метеорологи сообщили, что в 2020 году оно будет "малиновым".