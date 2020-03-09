Приморский пенсионер случайно насмерть задавил жену

8 марта в одном из дворов Владивостока произошёл несчастный случай, сообщает пресс-служба регионального Управления МВД РФ.

69-летний мужчина высадил свою супругу из автомобиля Nissan R'nessa и стал двигаться задним ходом. После этого он случайно наехал на 71-летнюю женщину, из-за чего та погибла на месте.

Отмечается, что мужчина не был в состоянии алкогольного опьянения, а ранее ни разу не привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

Фото © УМВД РФ по Приморскому краю

Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства инцидента.

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