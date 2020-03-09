Disney снимет предысторию к фильму "Красавица и Чудовище"

Компания Disney заявила о намерениях снять сериал — приквел фильма "Красавица и чудовище", в настоящее время проект находится на ранних стадиях производства, сообщает The Hollywood Reporter.

Планируется, что шоу станет шестисерийным мюзиклом. К главным ролям вернутся актёры из полнометражного ремейка Люк Эванс и Джош Гэд, которые сыграли Гастона и Лефу. Гэд также выступит соавтором сценария, продюсером и шоураннером.

Пока не известно, появятся ли в сериале Эмма Уотсон и Дэн Стивенс (роли Белль и Чудовища соответственно). Официального названия у проекта также пока нет, известно, что он будет выпущен на стриминговом канале Disney+.

Ранее СМИ сообщили, что Джим Керри вернётся к образу Маски в продолжении "Космического джема".