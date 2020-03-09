Национальный дворец в Мехико забросали коктейлями Молотова на 80-тысячном марше против насилия в отношении женщин — видео

В Мехико около 80 тысяч человек вышли на марш, направленный против насилия в отношении женщин. Об этом сообщает Центр информирования о дорожном движении при Управлении общественной безопасности мексиканской столицы на странице в "Твиттере".
Шествие, состоявшееся в Международный женский день, прошло без серьёзных эксцессов, однако несколько случаев вандализма зафиксировано всё же было. Так, некоторые участницы разбили витрины магазинов и ресторанов, а также расписали их стены лозунгами и оскорблениями. При этом девушки скрывали свои лица за масками, сообщает портал Reforma.
El Monumento a la Revolución luce lleno ➡️ https://t.co/eqA9iA1xqQ— Sopitas (@sopitas) March 8, 2020
#DiaInternacionalDeLaMujer #8M2020 #NiUnaMenos #SeVaACaer #Marcha8M pic.twitter.com/IkB49LV8X4
Помимо этого Национальный дворец забросали коктейлями Молотова, в результате чего по меньшей мере одна женщина получила ожоги. Группа манифестанток также попыталась вступить в столкновения с полицией.
Ранее появилось видео нападения на митингующих феминисток в Бишкеке. Однако местная милиция задержала самих девушек, а не нападавших.