Национальный дворец в Мехико забросали коктейлями Молотова на 80-тысячном марше против насилия в отношении женщин — видео

В Мехико около 80 тысяч человек вышли на марш, направленный против насилия в отношении женщин. Об этом сообщает Центр информирования о дорожном движении при Управлении общественной безопасности мексиканской столицы на странице в "Твиттере".

Шествие, состоявшееся в Международный женский день, прошло без серьёзных эксцессов, однако несколько случаев вандализма зафиксировано всё же было. Так, некоторые участницы разбили витрины магазинов и ресторанов, а также расписали их стены лозунгами и оскорблениями. При этом девушки скрывали свои лица за масками, сообщает портал Reforma.

Помимо этого Национальный дворец забросали коктейлями Молотова, в результате чего по меньшей мере одна женщина получила ожоги. Группа манифестанток также попыталась вступить в столкновения с полицией.

Ранее появилось видео нападения на митингующих феминисток в Бишкеке. Однако местная милиция задержала самих девушек, а не нападавших.