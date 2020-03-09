Роспотребнадзор дал советы по выбору ювелирных украшений

Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации россиянам, как правильно выбирать ювелирные украшения из драгоценных металлов и камней, сообщается на сайте ведомства.

Прежде всего, "ювелирку" стоит покупать в специализированных магазинах, которые не должны быть безымянными. На магазине обязательно должна располагаться вывеска с указанием юридического лица, с рук покупать ювелирные изделия небезопасно.

Фото © Роспотребнадзор

На украшении непременно должна стоять проба, без неё возможна продажа только серебра весом до трёх граммов. На драгоценные камни, такие как натуральные бриллианты и изумруды, должны быть представлены сертификаты.

Продавец обязан донести до покупателя следующую информацию: наименование производителя, гарантийный срок и цену (или полную стоимость кредита с графиком платежей). Если же украшение приобретается в ломбарде, то в чеке или на бирке должны быть указаны его дефекты и то, что оно уже было в употреблении.

Роспотребнадзор подчёркивает, что на ярлыках должна быть информация о виде драгоценного металла, артикуле, пробе, массе, виде и характеристиках вставок. Также на ярлыке должна быть указана цена, в том числе за один грамм без вставок.

Ювелирные изделия надлежащего качества обмену и возврату не подлежат, однако, если присутствует дефект, продавец обязан заменить его на аналогичное, отремонтировать за свой счёт или вернуть деньги.

Ранее россиянам рассказали, как правильно выбирать торты и пирожные.