Из-за коронавируса отменён престижный теннисный турнир в Индиан-Уэллсе

Инфекция коронавируса продолжает вмешиваться в повседневную жизнь общества во всём мире.

На этот раз отменён теннисный турнир в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния), о чём сообщили организаторы соревнований. Турнир категории "мастерс" должен был стартовать в понедельник, 9 марта. Среди россиян были заявлены Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов. Общий призовой фонд соревнований составлял 18,5 миллиона долларов.

— Мы очень разочарованы тем, что турнир не состоится, но здоровье и безопасность местного сообщества, болельщиков, игроков и всех, кто связан с этим событием, имеет первостепенное значение, — такое заявление сделал директор турнира Томми Хаас после новости об отмене. Его слова приводятся в "Твиттере" соревнований.

Хаас также добавил, что организаторы проверят возможность переноса турнира на другую дату.

В прошлом году победителями турнира стали австриец Доминик Тим и канадка Бьянка Андрееску. Дважды соревнования выигрывала россиянка Мария Шарапова — в 2006 и 2013 годах.

Ранее Лайф сообщал, что во Франции было принято решение запретить проведение массовых мероприятий.