Экологи рассказали, в какой бак выбрасывать подаренные на 8 Марта цветы

Представители компании "Эколайн", занимающейся утилизацией мусорных отходов в Москве, рассказали о том, как выбрасывать цветы, подаренные женщинам на 8 Марта.

Растения не относятся к перерабатываемым отходам — следовательно, их необходимо утилизировать в контейнер для смешанных отходов, передаёт РИА "Новости".

— Возможно, кто-то захочет измельчить их в диспоузере, но не со всеми цветами это можно сделать. Всё-таки не рекомендуется перемалывать сильноволокнистые продукты — стебли цветов (хризантемы, розы), — добавили в компании.

Тем, кто хочет избежать подобного выбора, рекомендовано приобретать цветы в горшочках.

Ранее Лайф сообщал о том, что феминистки выступили против 8 Марта как праздника "женщин-цветочков".