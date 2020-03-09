Рубль продолжил падение по отношению к доллару и евро

Рубль на рынке Forex возобновил падение из-за катастрофического обвала цен на нефть. На текущий момент доллар торгуется по 73,29 рубля, а евро по 83,79.

Московская биржа, однако, пока не открыла торги. Рынок Forex может некорректно фиксировать реальную стоимость валюты в отсутствие информации от тех, чьи заявления и данные влияют на курс.

Напомним, ранее стало известно, что в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ стоимость фьючерса нефти марки Brent с поставкой в мае на лондонской бирже ICE рухнула на 33,4%, до 33,94 доллара за баррель. Стороны не смогли договориться о новом сокращении добычи нефти на фоне снижения спроса из-за коронавируса. В свою очередь, падение нефти спровоцировало ослабление позиций рубля по отношению к доллару и евро.