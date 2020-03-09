В Сирии восстановили работу главной больницы Алеппо

В сирийском Алеппо восстановили работу главной больницы, сейчас там функционирует 21 отделение со всем необходимым для работы оборудованием, сообщает телеканал "Звезда".

— Мы, наконец, вышли на необходимый уровень. Но нам всё равно ещё не хватает специалистов. Кто-то уехал во время войны, кто-то погиб, — отметил заведующий отделением хирургии Манаф Шарбаджи.

Медицинское учреждение работало во время ведения боевых действие и, несмотря на то что неоднократно подвергалось обстрелам, продолжало принимать пациентов. Отмечается, что американское оборудование не удалось закупить из-за санкций, но сейчас там установлено современное европейское.

По словам медсестры Суххи Каддур, главная задача врачей — работать быстро, когда больной поступает по скорой помощи, и теперь у них появилась такая возможность — благодаря новейшей технике. Также теперь нет проблем с кровью для переливаний, небольшой запас хранится в больнице, а необходимое могут срочно привезти из Центрального банка крови Алеппо, который находится в ведении Министерства обороны Сирии.

Сейчас университетский госпиталь принимает больных не только из Алеппо, но и из других населённых пунктов Сирии. Там также проходит практику около 600 медиков-студентов, которые вскоре станут полноценными специалистами.

Ранее боевики в Сирии совершили шесть обстрелов после введения режима прекращения огня, в том числе и в провинции Алеппо.