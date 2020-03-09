Облачная погода с небольшими осадками ожидается в Москве в первый день недели

В Москве в понедельник, 9 марта, ожидается облачная погода с небольшими осадками, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днём температура воздуха составит 10 градусов тепла, к ночи столбики термометров опустятся до отметки два градуса. Ветер переменный, скорость 2–7 метров в секунду, атмосферное давление повышенное — 752 мм рт. ст.

В Подмосковье также тепло, 6–11 градусов, ночью похолодает до нуля.

Ранее Гидрометцентр объявил в Москве 9 марта до 11:00 жёлтый уровень погодной опасности из-за тумана.