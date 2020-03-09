Житель Новосибирска открыл стрельбу во дворе многоэтажки — видео

В Новосибирске мужчина открыл стрельбу во дворе многоэтажки, а потом набросился на оппонента и стал избивать его прикладом, сообщается в сообществе "Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54" во "ВКонтакте".

Инцидент произошёл на улице Петухова. Один из жильцов вышел на улицу с оружием и вступил в перепалку с другим человеком, потом открыл по нему огонь, догнал и использовал карабин в качестве ударного оружия.

К счастью, патроны оказались холостыми, никто не пострадал. На место приехал наряд полиции, проводится проверка, личность стрелявшего устанавливается. В настоящее время он не задержан, поскольку никто из граждан не обращался к правоохранителям с заявлениями и не фиксировал травмы у медиков.

— Гильзы собрал жилец дома после того, как полиция уехала. Они их даже не искали. Стрелявшего не задержали. Сейчас он стрелял холостыми, в следующий раз может и с боевыми прогуляться, — написал подписчик сообщества.

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