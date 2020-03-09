В Таиланде роботы с 5G ухаживают за пациентами с коронавирусом

Умные роботы с технологией 5G ухаживают за пациентами с коронавирусом в трёх медицинских центрах Таиланда.

Они были разработаны и собраны на инженерном и медицинском факультетах Университета Чулалонгкорна совместно с оператором связи Advanced Info Service (AIS).

— Машины используются для наблюдения за симптомами людей, находящихся под подозрением, и уходом за уже инфицированными, чтобы уменьшить вероятность заражения медицинского персонала, — сказал руководитель общенациональных операций и поддержки AIS Васит Ваттанасап, слова которого приводит Bangkok Post.

Роботы станут посредниками между больными и врачами, а впоследствии могут быть также оснащены оборудованием для измерения температуры, артериального давления и устройствами для электрокардиограммы.

Сейчас общение осуществляется с помощью видеоконференции.

В стране зафиксировано 50 случаев заражения коронавирусом, 33 человека уже успешно излечились. При этом есть один смертельный исход.

Ранее Лайф сообщал, что коронавирус зафиксирован в 101 стране мира.