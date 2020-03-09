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Иностранные дипломаты прилетели во Владивосток из Пхеньяна специальным рейсом

Это произошло после запуска в КНДР "национальной чрезвычайной карантинной системы", призванной остановить распространение коронавируса.

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Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Специальный рейс Air Koryo с иностранными дипломатами, вылетевший из Пхеньяна во Владивосток, успешно совершил посадку.

Как отметил представитель авиакомпании, борт доставил иностранных дипломатов, которые теперь смогут отправиться домой, передаёт РИА "Новости". При этом собеседник агентства не уточнил, будет ли этот рейс единственным.

КНДР ранее ввела "национальную чрезвычайную карантинную систему" в рамках борьбы с распространением коронавируса. Были отменены все рейсы из Китая, а также регулярные рейсы во Владивосток. Помимо этого было приостановлено железнодорожное сообщение с Китаем и Россией.

На территории Пхеньяна работает более 20 посольств, из которых восемь — европейские. Швейцария имеет на территории КНДР спецпредставительство.

Власти страны проинформировали посольства о том, что дипломаты могут вернуться на родину спецрейсом. При этом отмечалось, что россиян этим бортом вывозить не планируют.

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