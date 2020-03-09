На родине коронавируса закрылось 11 из 14 временных госпиталей

В китайском городе Ухань продолжают закрываться временные госпитали, которые были открыты на стадионах и в выставочных центрах.

Как сообщает Центральное телевидение Китая, на сегодняшний день в связи с выпиской пациентов закрылось 11 из 14 временных медицинских сооружений.

В сообщении утверждается, что центры перешли в "режим отдыха".

Оставшихся пациентов перенаправили в специальные больницы, принимающие людей с коронавирусом. Отмечается, что ситуация в регионе, включая провинцию Хубэй — очаг эпидемии, улучшается.

При этом количество заражённых всё ещё держится в районе 18 тысяч. 4991 человек находится в тяжёлом состоянии. За минувшие сутки зарегистрировано 40 новых случаев заражения, выписано 1535 человек. Летальных случаев оказалось 22.