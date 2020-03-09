В Ростовской области женщина посреди улицы избила 13-летнюю школьницу

В станице Тацинской Ростовской области женщина прямо на улице избила 13-летнюю школьницу. У пострадавшей остались кровавые царапины на лице.

Кадр из видео © VK / Ростов Главный

Отмечается, что девочка шла по улице и внезапно на неё набросилась женщина и стала бить по лицу. Подруга школьницы попыталась урезонить нападавшую, но к ней подошёл мужчина и бросил её на асфальт. Затем он сам попытался разнять дерущихся. После некоторых усилий мужчине удалось это сделать.

Как сообщают местные СМИ, всё произошло из-за того, что ранее пострадавшая школьница схватила за волосы и повалила на землю дочь своей обидчицы. Женщина таким образом попыталась отомстить. Теперь в обстоятельствах случившегося будет разбираться полиция.

Ранее Лайф сообщал, что в подмосковных Мытищах мужчина избил прибывшую на вызов женщину-медика.