В подмосковных Мытищах мужчина избил прибывшую на вызов женщину-медика

В подмосковных Мытищах работник автомойки избил сотрудницу скорой помощи, которая прибыла на вызов. Как сообщил собственный источник Лайфа в экстренных службах региона, бригада медиков приехала в деревню Шолохово к местной жительнице. Пока проходил осмотр пациентки, к машине скорой направился сотрудник автомойки, расположенной неподалёку. Мужчина ударил фельдшера Будаеву А. по голове и скрылся.

Пока фельдшер связывалась с подстанцией, чтобы сообщить о нападении, ударивший её мужчина вернулся. По словам очевидцев, он вёл себя неадекватно и вновь набросился на женщину, повалил её и стал избивать. Его смогли оттащить водитель скорой и очевидцы происшествия, они же удерживали нападавшего до приезда полиции.

У фельдшера зафиксировано сотрясение головного мозга, состояние средней тяжести. Полиция ведёт проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве был жестоко избит врач скорой помощи, который приехал к больному младенцу в костюме спецзащиты. Несмотря на то что наличие спецодежды предписывала процедура, облик медика "обидел" отца ребёнка, из-за чего тот пустил в ход кулаки. В обстоятельствах происшествия теперь разбирается Следственный комитет.