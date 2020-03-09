Детям — конфеты, взрослым — пиво. На кубке по мини-футболу в Сибири вручили странные призы

Участникам открытого кубка по мини-футболу на снегу города Иланский в Красноярском крае раздали не совсем традиционные призы — бутылки пива. По данным телеграм-канала "Красноярск № 1", вручало медали вместе с вредными наградами руководство города.
Турнир проводился среди команд разных возрастов, а 7 марта были завершающие игры. Справедливости ради стоит заметить, что юным спортсменам алкоголь не вручали. Вместе с медалями дети получили конфеты, а вот взрослые участники — пиво.
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Алёна Темирчиева