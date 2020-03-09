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Путин поздравил с юбилеем актрису Людмилу Голубкину

В свои 80 лет она до сих пор играет в театре.

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Людмила Голубкина. Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Президент РФ Владимир Путин поздравил с юбилеем народную артистку РСФСР Людмилу Голубкину. Глава государства особо отметил талант актрисы и подчеркнул её вклад в развитие театра и кинематографа.

Человек неиссякаемой жизненной энергии и оптимизма, вы блестяще реализовали себя на актёрском поприще, подарили зрителям немало ярких незабываемых работ в театре и кинематографе,приводит пресс-служба цитату из поздравительной телеграммы.

Людмиле Голубкиной сегодня исполнилось 80 лет. В 1985 году её пригласили в Театр армии, где она играет до сих пор. О том, что её талант и вокальные данные востребованы по сей день, глава государства также подчеркнул в своём поздравлении.

А накануне российский президент поздравил всех женщин страны с праздником 8 Марта. Владимир Путин записал видеообращение, в котором поразился способности женщин беззаветно любить и глубоко сопереживать, а также заботиться о близких, испытывая радость и терпение.

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