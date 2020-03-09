Москвичей предупредили о грядущем резком похолодании

Жителям Москвы и гостям столицы рано отказываться от зимней одежды, ведь в Центральный регион России устремились арктические холода, которые будут сопровождаться шквалистым ветром. Такой прогноз РИА "Новости" дал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Ожидается, что резкое снижение температуры начнётся к концу текущей недели.

— Традиционный для марта возврат арктических холодов ожидается в Москве в конце недели. Начиная с пятницы в столицу будет прорываться активная холодная фронтальная система, и за ней пойдут воздушные массы полярного происхождения, что резко понизит температуру. Ночью ещё плюс три — плюс пять, днём уже не выше плюс трёх — плюс пяти, — заявил Тишковец.

Как уточнил синоптик, в пятницу, 13 марта, помимо дождей следует ожидать штормовой ветер со скоростью до 23 метров в секунду. Евгений Тишковец добавил, что 14 марта температура продолжит снижаться: ночью температура составит около нуля, днём — от нуля до плюс двух. Также возможны осадки в виде мокрого снега.

— В воскресенье и начиная со следующей недели выходит следующий антициклон: будет солнечно, распогодится, но морозы окрепнут — ночью от минус двух до минус семи, днём около нуля. На дорогах гололедица, — подытожил эксперт.

Отметим, ранее синоптики предсказывали, что в течение пяти-шести дней на этой неделе в Москве и столичном регионе установится аномально тёплая погода.