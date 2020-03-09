НовостиРасследованияWowДичьСтатьиСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

С банковского счёта московского дизайнера похитили почти три миллиона рублей

По данным следствия, мужчина сам назвал злоумышленнику данные своего счёта.

65
Post cover

Фото © ТАСС / Александр Щербак

Столичная полиция начала розыск предполагаемого преступника, похитившего около трёх миллионов рублей с банковского счёта 29-летнего московского дизайнера. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве, аферист втёрся в доверие к своей жертве во время телефонного разговора.

Установлено, что 7 марта 2020 года неизвестный позвонил с телефонного номера, завладел реквизитами банковского счёта, после чего неустановленным способом совершил кражу денежных средств в сумме двух миллионов 810 тысяч 500 рублей, — говорится в сообщении полиции.

Как сообщал Лайф, ранее МВД России опубликовало статистику по кражам за 2019 год. По данным ведомства, подозреваемыми по этому виду преступлений проходили более четверти миллиона человек.

Выбор редакции

Новости СМИ2
Loading...
закрыть