С банковского счёта московского дизайнера похитили почти три миллиона рублей

Столичная полиция начала розыск предполагаемого преступника, похитившего около трёх миллионов рублей с банковского счёта 29-летнего московского дизайнера. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве, аферист втёрся в доверие к своей жертве во время телефонного разговора.

— Установлено, что 7 марта 2020 года неизвестный позвонил с телефонного номера, завладел реквизитами банковского счёта, после чего неустановленным способом совершил кражу денежных средств в сумме двух миллионов 810 тысяч 500 рублей, — говорится в сообщении полиции.

Как сообщал Лайф, ранее МВД России опубликовало статистику по кражам за 2019 год. По данным ведомства, подозреваемыми по этому виду преступлений проходили более четверти миллиона человек.