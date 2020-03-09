"В первый раз такое". Сибирских футболистов возмутило полученное в подарок от мэра пиво

Участникам открытого кубка по мини-футболу на снегу города Иланский в Красноярском крае раздали не совсем традиционные призы — бутылки пива. Медали вместе с вредными для здоровья наградами вручили от мэрии. Зрители и участники чемпионата рассказали Лайфу, как отнеслись к таким необычным подаркам.

— Муж — участник соревнований, пришёл с другом домой на чай и спрашивает: "Угадай, что нам подарили? Я подумала, в преддверии 8 Марта, спрашиваю, цветы, что ли? Нет, говорит, пиво. Мы начали возмущаться! Так как мы любители спорта, сами за ЗОЖ, принимаем участие в соревнованиях и на российском уровне. Возмущениям нет предела, — рассказала Александра, супруга участника соревнований.

Первенство по мини-футболу в регионе проводят каждую зиму, участие принимают все желающие. В этом году в нём поучаствовало шесть команд, среди которых была и одна школьная.

— Детским командам просто вручали конфеты вдобавок к медалям и кубкам. А уже взрослым командам вручали вот такой презент, мало кто возмущался. Однако все приняли. Я в первый раз такое наблюдал, — рассказал местный житель Егор Лысиков.

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