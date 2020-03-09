"Скибиди" в окружении шедевров. "Царское Село" поддержало Little Big с помощью танца

Сотрудники государственного музея-заповедника "Царское Село" с помощью танца поддержали группу Little Big, которая отправится на Евровидение от России. Музейщики повторили движение из клипа на песню Skibidi, отмечает газета "Петербургский дневник".

— Группа Little Big дерзко и весело представит Россию на Евровидении. Ни секунды в этом не сомневаемся. Музейные сотрудники, а по совместительству звёзды царскосельского танцпола, встали из-за своих рабочих мест и станцевали под Skibidi. Выкладываем этот, как нам кажется, зажигательный вариант исполнения и желаем нашим ребятам победы, — отметили в музее.

Затем работники учреждения пояснили, что снято видео было почти сразу после выхода клипа Skibidi — более года назад. В музее креативно подошли к празднованию Нового года и повторили "Скибиди уа-па-па" в окружении шедевров. При этом знаменитое движение рук на кадрах повторяли не только сотрудники музея, но и иностранные туристы. А вот опубликовать кадры решили сейчас — появился достойный повод.

О том, что группа Little Big будет представлять Россию на Евровидении, стало известно 2 марта. Согласно жеребьёвке, коллектив выступит 12 мая. Какую именно песню исполнят его участники, пока не раскрывается. Они сообщили, что композиция будет весёлой, а выступление для них — большая честь. Телеведущая Тина Канделаки назвала три причины, почему Little Big привезёт с Евровидения победу.

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